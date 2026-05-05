Türkiye'de nadir görülen kara leylek Bartın'da görüntülendi
Türkiye'de nadir görülen kuş türlerinden kara leylek, Bartın'da görüntülendi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri (DKMP), av koruma faaliyetleri sırasında derede beslenen kara leyleği fark etti.
Ekipler, Türkiye'de nadir görülen kara leyleği cep telefonuyla kayda aldı.
Bir süre suda yiyecek arayan kara leylek, daha sonra gözden kayboldu.
Kaynak: AA / Selim Bostancı