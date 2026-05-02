Türkiye'de doğan ilk zürafanın ismi 'Çınar' oldu

Güncelleme:
GAZİANTEP Doğal Yaşam Parkı'nda dünyaya gelen ve Türkiye'de doğan ilk zürafaya sanal medya hesaplarından başlatılan oylama ile 'Çınar' ismi verildi.

Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ikinci, dünyanın ise dördüncü büyük doğal yaşam alanlarından biri olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda dünyaya gelen erkek zürafa yavrusu, geçen hafta ilk kez ziyaretçilerinin karşısına çıktı. Parkın maskotu haline gelen ve vatandaşlardan ilgi gören zürafa Şakir ile Selvi çiftinin erkek yavrusu, Türkiye'de doğan ilk zürafa oldu. Yaklaşık 15 ay süren hamilelik döneminde, hayatını kaybeden baba Şakir'in yavrusu, şubat ayında dünyaya geldi.

50 BİNİN ÜZERİNDE KİŞİ OYLAMAYA KATILDI

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şakir ve Selvi'nin erkek çocuğu olan zürafaya isim vermek için sanal medya hesaplarından başlatılan anket çalışmasını duyurdu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı ankete 50 binin üzerinde kişi oylama yaptı. Böylece, yeni doğan erkek zürafaya oy çokluğu ile 'Çınar' adı verildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, oylamanın 2 Mayıs'ta son bulduğunu ve anket sonuçlarına göre yavru zürafaya 'Çınar' ismi verildiğini de sabah katıldığı bir televizyon programında açıkladı.

Haber- Kamera: Nuray UZATMAZ-GAZİANTEP-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Türkiye Belediyeler Birliği'nde olaylı seçim sonuçlandı! İşte kazanan isim

TBB'de olaylı seçim sonuçlandı! İşte kazanan isim
1 yıl boyunca spor yapan adamın son hali şaşırttı

1 yıl boyunca spor yaptı! İşte son hali

Yusuf Tekin sinyali verdi! Ara tatiller kaldırılıyor, yaz tatili uzuyor

Bakan Tekin sinyali verdi! Eğitim takviminde sürpriz değişiklik
Trump İran’dan sonra hedefteki ülkeyi açıkladı: Vakit kaybetmeden ele geçireceğiz

Trump İran’dan sonra hedefteki ülkeyi açıkladı: Vakit kaybetmeden...
Görüntü endişe verici! Sivaslı genç kızın akıbeti merak ediliyor

Kenti karıştıran görüntü! Herkes akıbetini merak ediyor

1 yıl boyunca spor yapan adamın son hali şaşırttı

1 yıl boyunca spor yaptı! İşte son hali

Tülay Özer'e son veda! Kardeşi Zerrin Özer cenazede fenalık geçirdi

Usta sanatçıya son veda! Zerrin Özer fenalık geçirdi
Küçük İbo'nun son hali olay oldu! Estetik iddiaları alevlendi

Estetik mi yaptırdı? İşte Küçük İbo'nun son hali