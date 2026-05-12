Türkiye'de Bir İlk: Dünyada 70 Vakası Bildirilen Hastalıkta Başarılı Nakil

Kemik iliği nakli, terapötik aferez ve kök hücre işleme gibi ileri düzey tedavi imkanlarıyla çocuk hematoloji-onkoloji alanındaki bilimsel çalışmalarla dikkati çeken Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde (AFSÜ) gerçekleştirilen ve Türkiye'de bu hastalıkta ilk olma özelliği taşıyan kemik iliği nakli sayesinde 4,5 yaşındaki Alperen Karakuyu artık düzenli kan nakline ihtiyaç duymuyor.

AFSÜ Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezinde tedavi edilen Karakuyu da merkezin dikkati çeken hastalarından biri oldu. Doğumundan itibaren "Piruvat Kinaz" eksikliği adı verilen ve dünyada 70 vaka bildirilen kan hastalığıyla mücadele eden Alperen'e, 6 yaşındaki ablasından tam uyumlu kemik iliği nakli yapıldı.

Doç. Dr. İbrahim Eker, "Piruvat kinaz eksikliği dediğimiz rahatsızlık, kırmızı kan hücrelerini koruyan ve enerji veren enzimlerin eksikliğine bağlı olarak kırmızı kan hücrelerinin ömrünü kısaltan ve düzenli kan alınmasını gerektiren bir rahatsızlık" dedi.

"ABLASINDAN KEMİK İLİĞİ NAKLİ YAPTIK"

Alperen'deki mutasyonun farklı olduğuna dikkati çeken Eker, "Bu enzimin olmadığını, hiç fonksiyon görmediğini saptadık. Buna yönelik deneysel aşamada olan ilaçlara da cevap veremeyecek bir hasta olması nedeniyle ya tamamen ömrü boyunca düzenli kan alacaktı ya da kemik iliği nakli olması gerekiyordu" ifadelerini kullandı. Nakil kararını aileyle birlikte aldıklarını belirten Eker, "Tam uyumlu kardeş vericisi de vardı. Ablasından kemik iliği naklini yaptık ve süreç çok başarılı geçti" dedi.

Nakil sonrası sürecin olumlu ilerlediğini aktaran Eker, "Şu an nakil sonrasında dördüncü aydayız ve hiç kan almaya ihtiyacı kalmadı. Şu an tamamen ablasının kemik iliği çalışıyor, işlev görüyor. Alperen, ülkemizde bu hastalıktan dolayı yapılan ilk kemik iliği nakli hastası. Dünyada yaklaşık sadece 70'e yakın bildirilen vaka var" bilgisini verdi.

Kaynak: ANKA