Türkiye'de 27 Mart günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 11 bin 194 yeni vaka tespit edildi
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Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 27 Mart'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 11 bin 194 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 64 oldu. Öte yandan iyileşen hasta sayısı 15 bin 402 olurken toplam 251 bin 242 PCR testi yapıldı.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 27 Mart'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 11 bin 194yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 64 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 15 bin 402 hasta taburcu olurken bugün 251 bin 242 test yapıldı.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 93,07 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,32 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 146 milyon 762 bin 564 doza yükseldi.
Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 770 bin 999 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 959 bin 745 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 27 milyon 576 bin 833 kişiye aşı yapıldı.
Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 70 kişi hayatını kaybederken 13 bin 849 de yeni vaka tespit edilmişti.