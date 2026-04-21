Türkiye Basın Federasyonundan CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki Açıklaması

Türkiye Basın Federasyonu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in medya mensuplarına yönelik kullandığı tehditkar dili kınadı ve özgürlük ile etik vurgusu yaptı.

Türkiye Basın Federasyonu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, bazı medya kuruluşlarına yönelik ifadelerine ilişkin, "Sayın Özgür Özel'in kullandığı bu dili gözden geçirmesini, tehditkar söylemlerden vazgeçmesini ve hedef alınan medya mensuplarından kamuoyu önünde özür dilemesini bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in dün akşam Ataşehir mitinginde medya mensuplarına yönelik kullandığı tehditkar dili kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Gazetecilik mesleğinin, kamu yararını gözeterek, haber kaynaklarına dayanarak bilgi edinme, doğrulama ve kamuoyuyla paylaşma sorumluluğunu içerdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gazeteci, haberi keyfi şekilde üretmez, farklı kaynaklardan teyit ederek, mesleki etik ve vicdani süzgecinden geçirerek yayımlar. Bu çerçevede, söz konusu mitingde A Haber ve TGRT başta olmak üzere bazı medya kuruluşlarının hedef alınması ve 'hesap sorulacağı' yönünde ifadeler kullanılması, kamuoyunda 'devri sabık' yaratacaklar endişesini doğrulamaktadır. Bir yandan medya özgürlüğünü savunduğunu ifade ederken, diğer yandan gazetecileri hedef göstermek ne demokratik değerlerle ne de sağduyulu bir siyasi anlayışla bağdaşmaktadır."

Açıklamada, basın özgürlüğünün demokratik toplumların temel taşlarından biri olduğu vurgulanarak, "Medya mensuplarına yönelik her türlü baskı, tehdit ve hedef gösterme girişimi kabul edilemez. Bu nedenle, Sayın Özgür Özel'in kullandığı bu dili gözden geçirmesini, tehditkar söylemlerden vazgeçmesini ve hedef alınan medya mensuplarından kamuoyu önünde özür dilemesini bekliyoruz." değerlendirmesine yer verildi.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'le ilgili yeni gelişme
Polonya'dan İsrail askerinin skandal hareketine tepki: Kendi rehinelerini bile öldürdüler

İsrail askerinin skandal hareketi Avrupa ülkesini fena kızdırdı
Beylikdüzü Devlet Hastanesi acil servisindeki yoğunluk dikkat çekti

Görüntüler İstanbul'dan! Acil servisteki yoğunluk dikkat çekti
Fenerbahçe aradığı forveti buldu! Ön protokol bile yapıldı

Fenerbahçe aradığı forveti buldu! Ön protokol bile yapıldı
Avrupa ülkelerinden kamu çalışanlarına WhatsApp yasağı

Avrupa ülkeleri harekete geçti! WhatsApp resmen yasaklanıyor
Polonya'dan İsrail askerinin skandal hareketine tepki: Kendi rehinelerini bile öldürdüler

İsrail askerinin skandal hareketi Avrupa ülkesini fena kızdırdı
Canlı yayında bir kadını bıçaklayan TikTok fenomeni tutuklandı

Canlı yayında kadını bıçaklayan TikTok fenomeni için karar çıktı
Sivas'ta 8 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu

8 çocuk annesi evinde ölü bulundu