TBB Başkanı Sağkan: Avukatı itibarsızlaştıran ve hedef haline getiren söylemler son bulmalı

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, "Aslında avukata dönük şiddet uzun yıllardır devam eden bir olgu ve artarak maalesef ki devam ediyor. Avukatın ve avukatlık mesleğinin itibarsızlaştırıldığı ve bu kapsamda şiddete açık ve hedef haline getirildiği politikaların ve söylemlerin de ivedi olarak son bulması gerektiğini paylaşmak isteriz" dedi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, birtakım ziyaretlerde bulunmak için Zonguldak'a geldi. Zonguldak Adliyesi önünde Baro Başkanı Türker Kapkaç ve yönetim kurulu tarafından karşılanan Sağkan, baroyu ziyaret etti. Baroların, Türkiye'de hukukun üstünlüğü mücadelesinde önemli bir yapı olduğunu belirten Sağkan, "İlk günden itibaren Türkiye'de hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı mücadelesinde en önemli paydaşı olarak yer alıyor. Biz 2022'de göreve geldiğimiz ilk andan itibaren başkanımız ve yönetimleriyle beraber seçilmiş organlarıyla birlikte yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü ve tabi ki insan hakları için Türkiye'de bu hakların içselleştirilmesi bir mücadele veriyoruz. Bu mücadelede beraberiz. Baromuzla birlikteyiz" dedi.

'ARTARAK DEVAM EDEN ŞİDDETİN SON BULMASI GEREKİYOR'

Toplumun genelinde şiddet eğiliminde artış olduğunu, avukatların da meslekleri nedeniyle hedef alınmasının daha kolay olduğunu belirten Sağkan, "Aslında avukata dönük şiddet uzun yıllardır devam eden bir olgu ve artarak maalesef ki devam ediyor. Sadece bu yıl içerisinde 2 meslektaşımızı, mesleklerini yaptıkları için saldırılar neticesi kaybettik. Ocak ayında Yalova'da Avukat Zekeriya Polat'ı katlettiler. Duruşmalarını takip ediyoruz. Tabi ki sonuna kadar takip edeceğiz. En ağır şekilde faillerin cezalandırılacağını biliyoruz. Aynı şekilde geçtiğimiz günlerde 28 Nisan'da Bursa'da Hatice Koca Efe genç meslektaşımız 28 yaşında katledildi. Bu artarak devam eden şiddetin son bulması gerekiyor. Tabi ki bunun Türkiye'de ağırlaşan şiddet eğiliminden bağımsız olmadığı düşüncesindeyiz. Toplumun genelinde şiddet ikliminin arttığını görüyoruz. Ancak yargı görevlisi olarak avukatların ise daha da farklı şekilde şiddete açık bir durumları var. Bu nedenle özellikle avukatın ve avukatlık mesleğinin itibarsızlaştırıldığı ve bu kapsamda şiddete açık ve hedef haline getirildiği politikaların ve söylemlerin de ivedi olarak son bulması gerektiğini paylaşmak isteriz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Ali Sencer ARSLAN-Öznur GÜNEŞ/ZONGULDAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı