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Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) 2024 UMKE Tatbikatı Gökçeada'da Başladı

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Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) 2024 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE) Tatbikatı, Gökçeada'da deniz kazası senaryosuyla başladı. Tatbikata 9 deniz aracı, 7 ambulans, 7 UMKE aracı ve 145 UMKE personeli katılıyor.

1. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) 2024 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE) Tatbikatı deniz kazası senaryosunun icrasıyla Gökçeada'da başladı.

1. TAMP 2024 UMKE Tatbikatı, Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü UMKE Birimi tarafından, Çanakkale İl Afet Acil Durum Müdürlüğü, Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü, Çanakkale İl Özel İdaresi, Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, Çanakkale UEDAŞ İşletme Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı, Çanakkale Bölge Liman Başkanlığı, Çanakkale İtfaiye Müdürlüğü, Türkiye Kızılay Derneği ve Gökçeada Kaymakamlığının katılımıyla Gökçeada'da icra ediliyor.

Gökçeada'da 9 deniz aracı, 7 ambulans, 7 UMKE aracı, 145 UMKE personeli ve toplamda 300'den fazla personelin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikat, deniz kazası senaryosunun icrasıyla başladı.

Yarın, bina katı yakıt kazanı patlaması sonucu yangın ve öbür gün ise orman yangını ve köy tahliyesi senaryolarına göre tatbikata devam edilecek.

"Amacımız acil ve afet durumlarında, kabiliyetimizi ölçmek"

Çanakkale İl Sağlık Müdürü Gökhan Baştürk, tatbikata ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, 13-15 Mayıs'ta düzenlenen tatbikata Balıkesir ve Manisa'dan kurumların da destek verdiğini söyledi.

Çanakkale Valiliği önderliğinde, Gökçeada Kaymakamlığının liderliğinde AFAD koordinasyonunda güzel bir tatbikat icra ettiklerini belirten Baştürk, sözlerine şöyle devam etti:

"9 deniz aracı, 7 ambulans, 7 UMKE aracı, 145 UMKE personeli ve toplamda 300'den fazla personelle 3 gün boyunca güzel bir tatbikat icra edeceğiz. Amacımız acil ve afet durumlarında, kabiliyetimizi ölçmek ve dünyanın ya da ülkemizin herhangi bir yanında yaşanacak felaketlerde gücümüzü ölçmek olacaktır.

Bugün tekne kazası, yarın bina yıkımı, son gün de orman yangınını test edeceğiz. Umarım bize ve ülkemize faydalı hizmetler vermek nasip olur. İsteğimiz hiçbir zaman felaketlerin yaşanmaması. Ama olası felaket ve acil durumlar için Çanakkale ve Türkiye UMKE olarak hazırlıklarımız devam etmektedir."

Kaynak: AA / Güncel

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