Emekli Tuğamiral Türker Ertürk'ün ifadesi ortaya çıktı: '3,5 yıldır kimse sokağa çıkmadı, suçsuzum'

(İSTANBUL) - Sosyal medyada paylaşılan video içerikleri gerekçe gösterilerek hakkında soruşturma başlatılan ve tutuklanan eski Deniz Harp Okulu Komutanı emekli tuğamiral Türker Ertürk'ün hakimlikte verdiği ifade ortaya çıktı. Ertürk, soruşturmaya konu konuşmaların 11 yıl ve yaklaşık 3,5 yıl önce yapıldığını belirterek, "3,5 yıldır kimse tahrik olup kimse sokağa çıkmamıştır. Halk arasında korku, panik yaratmamıştır. Suçsuzum" dedi.

2008-2010 yılları arasında Deniz Harp Okulu Komutanlığı yapan emekli tuğamiral Türker Ertürk hakkında, sosyal medyada paylaşılan video içerikleri gerekçe gösterilerek Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" ve "suç işlemeye tahrik" suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı. Dün öğle saatlerinde gözaltına alınan Ertürk, savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Ertürk'ün hakimlikte verdiği ifade ve tutuklama kararının gerekçesi ortaya çıktı.

"HER İKİ KONUŞMA METNİ DE BAĞLAMINDAN KOPARILARAK PAYLAŞILMIŞTIR"

Ertürk, hakimlik sorgusunda daha önce savcılıkta verdiği ifadeyi tekrar ederek, soruşturmaya konu iki televizyon programından birinin 11 yıl, diğerinin ise yaklaşık 3,5 yıl önce yapıldığını söyledi.

Paylaşılan görüntülerin kendisine ait bir sosyal medya paylaşımı olmadığını ifade eden Ertürk, şunları söyledi:

"Ben daha önceden hazırlıkta ifade vermiştim, o ifadelerim doğrudur, eklemek istediğim husus vardır, iki televizyon programına ilişkin konuşmalar söz konusudur. Bir tanesi 11 yıl önceden yapılan televizyon konuşmasıdır. İkincisi 3,5 yıl öncesi seçim öncesi yapılan bir konuşmadır. Bahsedilen paylaşım benim değildir. O paylaşımı yapan kişi yargıyı yönlendirmeye çalışan, yargıyı manipüle etmeye çalışan, aynı zamanda şahsıma yönelik hakarette bulunuyor. Hatta paylaşımda beni kastederek 'FETÖ'cü Ekrem İmamoğlu'nun hemşerisi' demiş. Beni hedef göstermeye çalışıyor. Bu söylemler siyasi söylemdir. Söylemlerim siyasi değerlendirme içermektedir. Her iki konuşma metni de bağlamından koparılarak öncesi ve sonrasındaki değerlendirmelerim göz ardı edilerek paylaşılmıştır."

"SUÇ UNSURU YOKTUR, ANAYASAL ÖZGÜRLÜK HAKKIMI KULLANDIM"

11 yıl önceki konuşmasının da kesilerek paylaşıldığını savunan Ertürk, ifadesinin devamında şöyle konuştu:

"11 yıl önce yapılan programda söylediğim sözlerde 'ben de aklımı başıma devşirmeliyim' diye konuşmaya devam ediyorum ancak bu bahsedilen paylaşımda yer almıyor. Kesilerek yer almıştır. Suç unsuru yoktur. Anayasal özgürlük hakkımı kullandım. Siyasi değerlendirme yaptım."

Ertürk, soruşturmaya konu son konuşmanın yaklaşık 3,5 yıl önce yapıldığını belirterek, "En son konuşmanın yapıldığı tarih 3,5 yıl öncedir. 3,5 yıldır kimse tahrik olup kimse sokağa çıkmamıştır. Halk arasında korku, panik yaratmamıştır. Suçsuzum. Öncelikle serbest bırakılmamı, mahkeme aksi kanaatte ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmamı talep ediyorum" dedi.

AVUKATLARI TUTUKSUZ YARGILANMASINI TALEP ETTİ

Ertürk'ün avukatları Ayhan Yıldızel ve Arif Anıl Öztürk de soruşturmaya konu ifadelerin yıllar önce kullanıldığını ve bu sözlerin ardından herhangi bir olay meydana gelmediğini belirterek tutuklama talebine itiraz etti.

Yıldızel, konuşmalardan birinin 20 Mart 2023'te seçimden hemen önce yapıldığını belirterek, sözlerin siyasi öngörü niteliğinde olduğunu ve halk arasında bir tepkiye neden olmadığını savundu.

Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliği ise sosyal medyada paylaşılan videoda Ertürk'ün, "Bakın artık iktidar değişecek, ama acılı ama acısız iktidar değişecek, onun için herkes aklını başına devşirmeli. Yoksa ileride müşkülat yaşarız ülkece diye düşünüyorum. Yarın bir gün eğer biz demokratik girişimlerle bu iktidarı düşüremezsek Türk halkını da cezalandırabilecek uluslararası girişimler yapılacak" ifadelerini kullandığını belirtti.

Hakimlik, söz konusu ifadelerin "halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla hayat, sağlık, vücut dokunulmazlığına yönelik aleni tehdit olarak değerlendirilebileceğini" belirterek, kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı ve tutuklama tedbirinin orantılı olacağı gerekçesiyle Ertürk'ün tutuklanmasına karar verdi.

Kaynak: ANKA