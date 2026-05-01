Türkeli'nde Su Ürünleri Av Sezonu Değerlendirme Toplantısı düzenlendi

Sinop'un Türkeli ilçesinde, 2025-2026 yılı su ürünleri av sezonunun kapanışı dolayısıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Türkeli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda Güzelkent Mahallesi'nde düzenlenen toplantıda, 2025-2026 av sezonu boyunca yürütülen çalışmalar değerlendirildi, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanmasına yönelik uygulamalar, denetim faaliyetleri ve yeni sezon öncesi alınması gereken tedbirler ele alındı.

Programda, su ürünleri kaynaklarının korunarak gelecek nesillere aktarılması amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulandı.

Toplantıya, Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Şube Müdürü Ümit Yıldırım, Türkeli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mediha Elmas, Ayancık İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yunus Ünal, Güzelkent Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mürsel Sarısoy, Sahil Güvenlik 72. Bot Komutanlığı ile Güzelkent Jandarma Karakol Komutanlığı yetkilileri, kurum teknik personeli ve balıkçılar katıldı.