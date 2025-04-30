Yenidoğan çetesi davasında 10 sanığa tahliye

Türkiye'nin günlerce konuştuğu olayda 10 sanığa tahliye
Erdoğan: Yarısı Bizden kampanyasındaki destek miktarı 875 bin TL oldu

Erdoğan'dan kentsel dönüşüm müjdesi! Hibe tutarı artırıldı
Avrupa'yı karanlığa gömen kesintinin faturası hayli ağır oldu

5 saniyenin faturası ağır oldu! Bir günde yüzde 450 zam
PKK kendini feshedecek mi? Örgütün sözde yöneticisinden açıklama var

PKK kendini feshedecek mi? Örgütün sözde yöneticisinden açıklama var

Türkeli'de Sokak Hayvanları İçin Yeni Rehabilitasyon Projesi Başlatıldı

Türkeli'de Sokak Hayvanları İçin Yeni Rehabilitasyon Projesi Başlatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop Valiliği tarafından yürütülen proje kapsamında Türkeli Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Evi'nin kapasitesi artırılıyor. Sahipsiz hayvanların güvenli ve sağlıklı bir ortamda barınması hedefleniyor.

Türkeli Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Evi'nin kapasitesinin artırılması için çalışma başlatıldı.

Sinop Valiliği tarafından yürütülen proje çerçevesinde, Türkeli Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Evi'nin kapasitesi artırılıyor.

Sokak hayvanlarının doğal yaşam alanının genişletildiği çalışmada, sahipsiz hayvanların daha güvenli ve sağlıklı koşullarda barınmaları hedefleniyor.

Öte yandan, veteriner hekimler, barınaktaki hayvanların düzenli sağlık kontrollerini yaparak aşılama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.