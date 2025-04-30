Türkeli'de Sokak Hayvanları İçin Yeni Rehabilitasyon Projesi Başlatıldı
Sinop Valiliği tarafından yürütülen proje kapsamında Türkeli Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Evi'nin kapasitesi artırılıyor. Sahipsiz hayvanların güvenli ve sağlıklı bir ortamda barınması hedefleniyor.
Türkeli Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Evi'nin kapasitesinin artırılması için çalışma başlatıldı.
Sinop Valiliği tarafından yürütülen proje çerçevesinde, Türkeli Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Evi'nin kapasitesi artırılıyor.
Sokak hayvanlarının doğal yaşam alanının genişletildiği çalışmada, sahipsiz hayvanların daha güvenli ve sağlıklı koşullarda barınmaları hedefleniyor.
Öte yandan, veteriner hekimler, barınaktaki hayvanların düzenli sağlık kontrollerini yaparak aşılama çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel