Türkçenin İmlası İçin Uluslararası Sempozyum İstanbul'da Başladı

İstanbul Üniversitesi (İÜ), Uluslararası Balkan Üniversitesi ile Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği işbirliğiyle düzenlenen "Geçmişten Günümüze Türkçenin İmlası Uluslararası Sempozyumu" başladı.

İÜ Edebiyat Fakültesi Genel Kurul Salonu'nda gerçekleşen sempozyumun açılış töreninde konuşan İÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, dilin insanoğlunun yaradılışından günümüze kadar çok büyük önemi olduğunu söyledi.

Bilgiyi aşabilmenin, bilgiye sahip olabilmenin, cehaleti aşabilmenin tek yolunun okumak olduğunu ifade eden Zülfikar, kainatı, eserleri ve kitabı okumak, bilgiye sahip olmak gerektiğini dile getirdi.

Zülfikar, üniversite olarak ilk günden itibaren dil konusunda çok hassas olduklarını belirterek, "Aktif 22 farklı dil derslerimiz vardı, buna yenilerini ekledik. En önemlilerinden biri Afrika diliydi, en son Bosna dilini ekledik. Şimdi disiplinlerarası ortak derslerimiz var. Üniversitemizde müfredatı güncellerken derslerin süresini 50 dakikadan 40 dakikaya indirdik. Araya çıkan boşluklara disiplinlerarası ortak dersler koyduk. Bunlardan biri Osmanlıca. Siyasal bilgiler fakültesinden, hukuk fakültesinden mezun olan arkadaşlarımızın Osmanlıca bilmemesi izah edilemez." ifadelerini kullandı.

Dilin yanı sıra uluslararası olayların da önemli olduğunu belirten Zülfikar, ilk derslerinin fakültelerde "Gazze" olacağını kaydetti.

Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar da konuşmasında, sempozyumun Türk dilinin imla ve yazım meselelerinin tarihi arka planıyla ve bilimsel ortamlarda tartışılmaya imkan tanımak için düzenlendiğini anlattı.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Genel Başkanı Ekrem Erdem ise sempozyumun Türkçenin geleceği için atılmış önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Sempozyumda imla kurallarının da tartışılacağını ve güzel neticeler alınacağını belirten Erdem, imla kurallarında genel bir fikir birliğinin olmadığını, farklı grup ve derneklerin kuralları olduğunu, bu kuralların düşünülmesi gerektiğini dile getirdi.

Sempozyumda, ortak Türk alfabesi meselesinden, alıntı kelimelerin yazımına, medya dilinden yapay zeka çağında Türkçenin geleceğine kadar pek çok konu tartışılacak.

Oturumlar üç gün boyunca İstanbul Üniversitesi'nde ve Mehmet Akif Ersoy İhtisas Kitaplığı'nda sürecek. Kapanış oturumunda ise "Yazım Kılavuzu ile İlgili Tespit ve Öneriler" başlıklı rapor kamuoyuna açıklanacak.