Türkbükü'nde Motoryat Yangını: 4 Kişi Tahliye Edildi

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Türkbükü Koyu'nda demirli bulunan 'Melinay' isimli motoryatta çıkan yangın sonrası 4 kişi tahliye edildi. Yangın, makine dairesinden çıkarken, ekiplerin müdahalesi ile 3 saatte söndürüldü ve motoryat battı.

4 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Türkbükü Koyu'nda demirli bulunan Türk bayraklı 'Melinay' isimli motoryatta saat 16.30 sıralarında çıkan yangın sırasında motoryatta bulunan mürettebat ve yolculardan oluşan 4 kişinin çevredeki botlar yardımıyla tahliye edildiği öğrenildi. Bu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Motoryat, bölge sevk edilen Sahil Güvenlik ekiplerince açığa çekildi. Yangın, ekiplerin 3 saatlik müdahalesiyle söndürülürken, motoryat battı. İlk belirlemelere göre yangının makine dairesinden çıktığı öğrenildi.

Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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