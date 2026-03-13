Haberler

Türkbükü'nde Kaçak Yapılar Yıkıldı

Güncelleme:
MUĞLA'nın Bodrum ilçesi Türkbükü sahilinde, kıyı işgali yapan yapılar ve iskeleler yıkıldı, tonozlar kaldırıldı. Karadan iş makinelerinin ulaşamadığı noktalar için denizden getirilen yüzer platformlar devreye alınıp, denize erişimi engelleyen kapı ve bariyerler söküldü.

Bodrum'un gözde noktalarından Türkbükü sahilinde, kıyı işgali yapan kaçak iskele ve yapıların yıkımı ve tonozların temizlenmesi için çalışma yapıldı. Bodrum Kaymakamlığı koordinesinde, Bodrum Belediyesi, Bodrum Bölge Liman Başkanlığı ve Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla Türkbükü sahiline geldi. Kıyı Kanunu'na aykırı olarak inşa edilen ve yıkımı için mahkeme kararı verilen kaçak iskele ve yapıların yıkımına başlandı. Karadan iş makinelerinin ulaşamadığı noktalar için denizden getirilen yüzer platformlar devreye alındı. Ekipler, kaçak yapıların yıkımına başlarken, bazı işletme sahiplerinin ise yıkım kararı sonrası kendi iskelelerini sökmeye başladığı görüldü. İskele girişlerine konulan ve vatandaşın sahile girmesini engelleyen kapılar ve bariyerler tek tek söküldü. Ekipler, halkın denize erişimini engelleyen yapıları temizlemeye başladı. Ayrıca dalgıçların desteğiyle denizde de tonoz temizliği yapıldı. Bölgede tonoz temizliği, yıkım ve söküm işlemleri devam ederken, bazı iskeleler ve yapıların yıkım süreci ile ilgili mahkeme kararlarının devam ettiği belirtildi.

