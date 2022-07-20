Türk Yıldızları ve Çelik Kanatlar, Erzurum Kongresi için havalanacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türk Yıldızları ve Çelik Kanatlar, Erzurum Kongresi için havalanacak

AA - İsmail Hakkı Demir - Güncel
 - Güncelleme:
Türk Yıldızları ve Çelik Kanatlar, Erzurum Kongresi için havalanacak

Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi'nin 103. yıl dönümünde, Türk Yıldızları ve Çelik Kanatlar timi gösteri yapacak.

Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi'nin 103. yıl dönümünde, Türk Yıldızları ve Çelik Kanatlar timi gösteri yapacak.

Valilikten yapılan açıklamada, Erzurum Kongresi'nin 103. yılının birbirinden farklı etkinliklerle kutlanacağı belirtildi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün "Tarih bu kongremizi ender ve büyük bir eser olarak kaydedecektir." sözleriyle kongreyi övdüğü aktarılan açıklamada, kongrenin, vatanın bölünemeyeceği, manda ve himayenin kabul edilmeyeceği kararlarının tüm dünyaya haykırılan önemli bir gün olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığına ait helikopterden oluşan Çelik Kanatlar ile Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın kongrenin yıl dönümü 23 Temmuz Cumartesi günü, saat 15.00'te Olimpiyat Parkı'nda gösteri yapacağı bildirildi.

Kongrenin önemine işaret edilen açıklamada, vatandaşlar gösterileri izlemeye davet edildi.

AA / İsmail Hakkı Demir - Güncel

Türkiye Cumhuriyeti Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title