Türk Yıldızları, Şanlıurfa'da gösteri uçuşu yaptı - Haberler

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Türk Yıldızları, Şanlıurfa'da gösteri uçuşu yaptı

AA - Rauf Maltaş - Güncel
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Türk Yıldızları, Şanlıurfa'da gösteri uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri dolayısıyla kentte gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

ŞANLIURFA (AA) - Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri dolayısıyla kentte gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Etkinlikler kapsamda Malatya'dan havalanan Türk Yıldızları, kısa sürede ulaştığı Şanlıurfa semalarında gösteri yaptı.

Gösteriyi eski havaalanında toplanan yüzlerce kişi, Türk bayraklarıyla alkışlayarak ilgiyle izledi.

Pilotlar, gösterinin sonunda alanda kendilerini izleyenleri telsiz yardımıyla selamlayarak, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü kutladı.

Öte yandan jandarma ekipleri de helikopterle "üzüm salkımı" gösterisi gerçekleştirdi.

Her iki gösteriyi de çocukların büyük bir sevinçle izlediği görüldü.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda kamu kurum ve kuruluşunun temsilcisi de gösterileri izledi.

Türk Yıldızları, Şanlıurfa'da gösteri uçuşu yaptı

Türk Yıldızları, Şanlıurfa'da gösteri uçuşu yaptı

Türk Yıldızları, Şanlıurfa'da gösteri uçuşu yaptı

Türk Yıldızları, Şanlıurfa'da gösteri uçuşu yaptı

AA / Rauf Maltaş - Güncel

Türk Yıldızları, Şanlıurfa, Malatya, Türk, Güncel, Haberler

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