Türk Yıldızları Samsun'daki gösteri uçuşunun kokpit içi görüntüsünü paylaştı
Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Samsun'da yaptıkları gösteri uçuşunun kokpit içi görüntülerini paylaştı.
Türk Yıldızları'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk milletinin gökyüzündeki milli takımı Türk Yıldızları olarak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusunu Samsun semalarına taşıdık." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA / Abdullah Sarica