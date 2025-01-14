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Türk Yahudi Toplumu, Hahambaşı Rav İsak Haleva'yı Kaybetti

Türk Yahudi Toplumu, Hahambaşı Rav İsak Haleva'yı Kaybetti
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Türkiye Hahambaşısı Rav İsak Haleva, 85 yaşında hayatını kaybetti. Türk Yahudi Toplumu, Haleva'nın liderliğini ve toplum için önemini vurgulayarak derin üzüntülerini belirtti.

(ANKARA) - Türkiye Hahambaşısı Rav İsak Haleva, 85 yaşında hayatını kaybetti. Türk Yahudi Toplumu, "Hahambaşımız Sayın Rav İsak Haleva'yı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz" açıklamasını yaptı.

Türkiye Hahambaşısı, İstanbul doğumlu Rav İsak Haleva'nın vefatı, Türk Yahudi Toplumu tarafından duyuruldu.

Türk Yahudi Toplumu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Değerli Büyüğümüz, daima barış ve sevginin birleştiriciliğine inanan, Toplumumuza yıllarca bu inanç doğrultusunda liderlik yapan Hahambaşımız Sayın Rav İsak Haleva'yı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Baruh Dayan Ha Emet."

Şalom Gazetesi de Haleva'nın ölüm haberini, "Uzun yıllardır Türk Yahudi Toplumumuza liderlik yapan, toplumumuzu birleştiren, Türkiye Cumhuriyeti Hahambaşı Rav İsak Haleva'yı kaybettik" ifadeleriyle duyurdu.

Kaynak: ANKA / Güncel
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