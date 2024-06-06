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Türk ve Yunan Denizcilik Sektörü Temsilcileri Atina'da Buluştu

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Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Posidonia Gemicilik Fuarı'na katılan Türk ve Yunan denizcilik sektörü temsilcileri, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes'in ev sahipliğinde bir araya geldi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Posidonia Gemicilik Fuarı'na katılan Türk ve Yunan denizcilik sektörü temsilcileri, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes'in ev sahipliğinde bir araya geldi.

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası (İMEAK), Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliğinin (GİSBİR) katkılarıyla Büyükelçilik rezidansında gerçekleştirilen davete, Türk ve Yunan denizcilik sektörünü temsilen yaklaşık 200 kişi katıldı.

Davetin onur konuğu, Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Hristos Stilyanidis oldu.

Büyükelçi Erciyes, yaptığı açılış konuşmasında, Türk denizcilik sektörünün son 20 yılda büyük atılımlar yaptığını vurgulayarak, Türkiye'nin deniz ticaret filosunun büyüklük bakımından bu yıl dünyada 12. sıraya yükseldiğini söyledi.

Gemi inşa sanayisinde, Türkiye'nin devler ligine çıktığını ve yıllık ihracatının 2 milyar doları aştığını belirten Erciyes, Türkiye'nin gemi tamir, onarım ve söküm konularında da dünyanın önde gelen ülkeleri arasında olduğunu dile getirdi.

Erciyes, 2 yılda bir düzenlenen Posidonia Fuarı'na bu yıl 69 Türk şirketinin katıldığına ve bu zamana kadarki en yüksek temsil seviyesine ulaşıldığına dikkati çekerek, bunun iki ülke arasında hızla gelişen ticari ve ekonomik ilişkilerin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

İki ülke denizcilik sektörlerinin işbirliği potansiyelinin çok yüksek olduğunu belirten Erciyes, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Aralık 2023'te Atina'ya yaptığı ziyarette teyit edilen 10 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi hedefine, denizcilik sektörünün de önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Büyükelçi Erciyes, Türk ve Yunan denizcilerinin, küresel ve bölgesel güç dengelerinin hızla değiştiği bir coğrafyada faaliyet gösterdiğini vurgulayarak, iki ülke arasındaki mevcut olumlu ilişkilerin sağladığı ivme sayesinde sektörün küresel gündeminde yer tutan teknolojik gelişmeler, yeşil dönüşüm ve alternatif ticaret rotalarına uyum sağlama konularında ortak girişimler başlatmalarının yararlı olabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Gemicilik Fuarı Denizcilik Yunanistan Erciyes Türkiye Atina Güncel Haberler

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