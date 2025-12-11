Haberler

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu'ndan Suudi Arabistanlı Mevkidaşına Ziyaret

Güncelleme:
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan'daki 'Üst Düzey Askeri Diyalog Toplantısı'na katıldı ve Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Al-Ruwaili ile görüşmeler gerçekleştirdi.

(RİYAD) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili ile bir araya geldi.

Bayraktaroğlu, 'Üst Düzey Askeri Diyalog Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Başkent Riyad'da, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili tarafından askeri törenle karşılandı. Törenin ardından ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. İki ülke arasında Üst Düzey Askeri Diyalog Toplantısı sonuç raporu imzalandı.

title