Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Suriyeli Mevkidaşı Tümgeneral El-Nasan ile Görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nureddin El-Nas'an ile telefonla görüşerek gündeme ilişkin konuları görüştü.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye Arap Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nureddin El-Nas'an ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, gündeme ilişkin konular değerlendirildi" denildi.
Kaynak: ANKA / Güncel