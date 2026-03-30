Türk ve Arap sanatçıların birlikte hazırladığı "Renkler Konuşuyor" sergisi, İstanbul'da açıldı

Türk ve Arap sanatçıların hazırladığı "Renkler Konuşuyor" sergisi, Sultanahmet'teki Birlik Vakfının Genel Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Sergi, Türk-Arap Derneği ile Türk-Arap Sanat Evi işbirliğinde düzenlenen "7. Türk-Arap Sanatçıları Buluşması" kapsamında açıldı.

Birlik Vakfı İstanbul Şube Başkanı Hüseyin Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vakıf bünyesinde gerçekleştirilen sergilerin geleneksel sanatlar komisyonu tarafından değerlendirildiğini söyledi.

Komisyon başkanlığını hattat Selim Türkoğlu'nun yürüttüğünü belirten Öztürk, sergilenecek eserlerin vakfın anlayışı doğrultusunda seçildiğine işaret ederek, "Milli ve manevi değerlere bağlı bir vakfız. İslami görüşe ters, genel ahlak kurallarına aykırı eserleri burada sergilemiyoruz." dedi.

Öztürk, vakfın yaklaşık dört yıldır aynı mekanda düzenli olarak sergilere ev sahipliği yaptığını aktararak, aynı alanda konferans ve söyleşilerin de gerçekleştirildiğini ifade etti.

Türk ve Arap sanatçıların yer aldığı karma serginin daha önce de düzenlendiği bilgisini veren Öztürk, bu tür buluşmaların kültürel etkileşime katkı sağladığını dile getirdi.

Türk-Arap kültürel işbirliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor

Türk-Arap Derneği Başkanı Metin Turan, Filistin meselesi ve kültürel etkileşim odağında çeşitli etkinliklerin tasarı aşamasında olduğunu söyledi.

Turan, bu kapsamda 16 Nisan'da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Filistin'de hayatını kaybeden 16 bin kadının isimlerinin yer aldığı 70 metrelik pankartın açılmasının planlandığını aktardı.

Program çerçevesinde panel ve seminerler düzenlenmesinin öngörüldüğünü kaydeden Turan, pankart sergisi ile Filistin kültürüne ilişkin tanıtım faaliyetleri olacağını belirtti.

Turan, haziran ayında Ürdün'den gelecek sanatçıların katılımıyla İstanbul'da bir resim sergisi daha açacaklarından bahsederek, bu etkinliklerle Türk-Arap kültürel işbirliğini güçlendirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

"Sanatımla Filistin'e ses vermek istedim"

Sergide eseri bulunan TRT muhabiri Sümeyye Köse, yoğun iş temposundan arta kalan zamanlarda yaptığı resimlerle Filistin'de yaşananlara dikkati çekmeye çalıştığını dile getirdi.

Kudüs temalı eserine ilişkin değerlendirmede bulunan Köse, "Kudüs benim rüyamdı. Kudüs'ün özgürlüğe kavuşması motivasyonuyla, o rengarenk kubbelerle hayalimdeki Kudüs'ün aydınlığa kavuştuğu günü resmetmek istedim. Boyaları bol kullandığım impasto tekniğiyle tamamen içimden geldiği gibi, spatulayla çalıştım." dedi.

Köse, Gazze'de yaşananlara dair, "Bugün Gazze'de insanların, bebeklerin neler çektiğini hepimiz görüyoruz. Bu sıkıntıların geçeceğine, o ablukadan çıkılacağına dair içimde büyük bir umut var. Elimden gelen, durup ağlamak değil, sanatımla ses vermek." diye konuştu.

"Sanat, Türkiye ile Arap toplumları arasındaki ilişkileri güçlendiriyor"

Sergiye katılan sanatçı Imad Fettah ise Türkiye ile Arap toplumları arasındaki ilişkilerin sanat aracılığıyla güçlendiğini belirtti.

Ailesinin kökeninin Mardin'e dayandığını anlatan Fettah, "Türkiye benim asıl vatanım, atalarımın toprağı. Burada bulunmaktan ve Türk-Arap dünyasını sanatla birleştiren bu organizasyona katılmaktan gurur duyuyorum. Sanat, Türkiye ile Arap toplumları arasındaki kadim ilişkileri yansıtan önemli araçlardan biri." ifadesini kullandı.

Filistin, Tunus, Fas, Suriye, Cezayir, Irak, Sudan ve Türkiye'den toplam 30 sanatçının eserinin yer aldığı "Renkler Konuşuyor" sergisi, yarın akşama kadar görülebilecek.

"Türk-Arap Sanatçıları Buluşması"nın sekizincisi ise temmuz ayında Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirilecek."