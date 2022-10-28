Türk vatandaşlığını istemeyen Suriyeli! Nedenini sordular cevabı daha da bomba

8 yıldır Türkiye'de yaşayan Suriyeli bir mültecinin sosyal medyaya düşen röportajı kısa sürede gündem oldu. Kendisine Türk vatandaşlığı verildiğini söyleyen Suriyeli sığınmacı 'Ben istemedim rezil olurum' dedi. Suriyeli mülteci Türk vatandaşlığını reddetme nedeninin ne olduğu sorulunca ise "Maaşım kesilir' yanıtını verdi.

Suriye'den gelip yıllardır Türkiye'de yaşayan mültecilerle ilgili tartışmayı alevlendiren bir sokak röportajı sosyal medyada gündem yarattı.

"İNŞALLAH ERDOĞAN BABA İLE ESAD ANLAŞIR"

8 yıldır Türkiye'de yaşadığını ifade eden Suriyeli "İnşallah seçimden sonra Erdoğan baba ile Esad anlaşır ülkemize döneriz" dedi. Sığınmacı "Şimdi neden gitmiyorsunuz" sorusuna ise "Su yok elektrik yok evler yıkık" yanıtını verdi.

"BANA VATANDAŞLIK GELDİ AMA İSTEMEDİM"

Sosyal medyada tartışma yaratan kısımsa röportajın Türk vatandaşlığı ile ilgili kısmında oldu. Suriyeli mülteci "Bana vatandaşlık geldi ama ben istemedim. Türk vatandaşı olursam rezil olurum" dedi.

"TÜRK VATANDAŞI OLURSAM MAAŞIM KESİLECEK"

Suriyeli mültecinin Türk vatandaşlığını reddetme sebebi ise devletten aldığı maaştı. Bir işte çalışmayan mülteci aldığı bu maaşla geçindiğini söyledi. Türk vatandaşı olunca maaşının kesildiğini söyleyen mülteci 2 milyon lira maaş aldığını söyledi. Suriyeli mülteci 2 milyon ile geçinemediği de söyledi ve pahalılıktan yakındı.