Türk Toplumu New Jersey'de Buluştu

ABD'nin New Jersey eyaletinde düzenlenen buluşma etkinliğinde Türk toplumunun ortak sosyal faaliyetleri konusunda kapsamlı görüş alışverişinde bulunuldu.

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu, dün gece Türk toplumunun faaliyetlerine yönelik buluşma etkinliği düzenledi.

Başkonsolos Muhittin Ahmet Yazal, sivil toplum temsilcileri ile vatandaşların yer aldığı etkinlikte yaptığı konuşmada, katılımcıların Berat Kandili'ni tebrik ederek hayatın güçlükleri nedeniyle insanların birbirlerine gidip gelmesinin zorluğuna dikkati çekti.

Yazal, "Mesafe olsa da bizim kapımız her zaman açık. Mümkünse kapımıza her gelenle o anda müsaitsek görüşeyim istiyorum." dedi.

"Güzel öneriler geldi"

Yazal, AA muhabirine, etkinlikte New Jersey'deki sivil toplum temsilcileri ve Türk vatandaşlarıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Hasret giderdiklerini anlatan Yazal, dükkan, cami ve dernekleriyle Türk toplumunun misafir edeceği birçok mekanın bulunduğunu dile getirdi.

Türk toplumunun, New York çevresinde en yoğun yaşadığı bölgelerden birinin New Jersey olduğunu anlatan Yazal, "Türk toplumunun ihtiyaçları konusunda neler yapılabileceğini konuştuk, güzel öneriler geldi, bunları makamlarımıza ileteceğiz." dedi.

Etkinliğin Başkonsolosluğun her yılki faaliyetlerinden olduğunu vurgulayan Yazal, benzer faaliyetleri ilerleyen dönemde farklı bölgelerde sürdüreceklerini sözlerine ekledi.