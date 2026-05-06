Dışişleri Bakanı: Türkiye-Suudi Arabistan Vize Muafiyeti Anlaşması İmzalandı

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da düzenlenen Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi toplantısında iki ülke arasında vize muafiyeti anlaşmasının imzalandığını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi Üçüncü Toplantısı'na değerli kardeşim Faysal bin Ferhan Al Suud ile bugün Ankara'da başkanlık ettik" dedi.

Fidan ayrıca şu ifadelerini kullandı:

"İlgili bakanlık ve kurumlarımızın da katılımlarıyla ticaret, enerji, savunma, eğitim, kültür, turizm ve ulaştırma gibi stratejik alanlardaki komite çalışmalarını değerlendirerek ikili ilişkilerimizi kurumsal bir çerçevede ele aldık. Gazze başta olmak üzere, bölgesel konuları da görüştüğümüz toplantı kapsamında ayrıca 'Diplomatik ve Hususi Pasaport Hamillerinin Vize Yükümlülüğünden Karşılıklı Olarak Muaf Tutulmasına İlişkin Anlaşma'yı imzaladık. Ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, kıymetli mevkidaşıma ve heyetine ziyaretleri için teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA
