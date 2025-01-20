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Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye ve Irak'ta 4 Teröristi Etkisiz Hale Getirdi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye ve Irak'ta 4 Teröristi Etkisiz Hale Getirdi
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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde iki PKK/YPG'li teröristin ve Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ile Gara bölgesinde iki PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/ Ypg'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Gara bölgelerinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB tarafından yapılan açıklamada, "Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Gara bölgelerinde belirlediği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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