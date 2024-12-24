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Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Gara ve Fırat Kalkanı'na Operasyon

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgelerinde toplam 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesi ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından "Ara, bul, yok et" notuyla yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristler, her nerede olursa olsunlar kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar."

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Gara ve Fırat Kalkanı'na Operasyon
Kaynak: AA / Oguzhan Sarı - Güncel
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