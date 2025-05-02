Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ta Terörist Mağarasını Ele Geçirdi

Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ta Terörist Mağarasını Ele Geçirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu sırasında teröristlerin kullandığı bir mağarayı tespit edip kullanılamaz hale getirdi. Mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

MSB: Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam eden Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlerin kullandığı bir mağara tespit etti. Kullanılamaz hale getirilen mağarada teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.