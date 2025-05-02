Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ta Terörist Mağarasını Ele Geçirdi
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu sırasında teröristlerin kullandığı bir mağarayı tespit edip kullanılamaz hale getirdi. Mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
MSB: Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam eden Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlerin kullandığı bir mağara tespit etti. Kullanılamaz hale getirilen mağarada teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel