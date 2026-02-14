Haberler

MSB'den Steadfast Dart-2026 Tatbikatı'ndan Görüntüler

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, Almanya'da düzenlenen Steadfast Dart-2026 Tatbikatı'na katılan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hazırlık görüntülerini paylaştı. Bakanlık, Türk ordusunun etkin ve caydırıcı bir güç olduğunu vurguladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nca 8-20 Şubat'ta Almanya'da düzenlenen Steadfast Dart-2026 Tatbikatı'ndan görüntü paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından paylaşımda, "Türk ordusunun; gücü caydırır, çevikliği sınır tanımaz, kurmay aklı ise kazandırır! Steadfast Dart-2026 Tatbikatı için 2 bin personel ile Almanya'ya konuşlanan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; etkin, saygın ve caydırıcı bir güç olarak tevdi edilen her türlü görevi başarıyla yerine getiriyor" denildi.

Paylaşımda, tatbikata hazırlıktan görüntülere yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
