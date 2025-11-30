Haberler

Türk Savunma Sanayii KIZILELMA ile Savaş Teknolojisinde Devrim Yaratıyor

Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Bayraktar KIZILELMA'nın görüş ötesi havadan havaya füzeyle hedefi vurmasını, dünya savaş teknolojisini değiştiren önemli bir hamle olarak değerlendirdi ve emeği geçenleri tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Bayraktar KIZILELMA'nın görüş ötesi havadan havaya füzeyle hedefini vurmasına ilişkin, "Bugün Türk Savunma Sanayii KIZILELMA ile dünya savaş teknolojisini değiştiren önemli ve gurur verici bir hamlede daha bulundu." değerlendirmesini yaptı.

Duran, NSosyal hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Türk Savunma Sanayii KIZILELMA ile dünya savaş teknolojisini değiştiren önemli ve gurur verici bir hamlede daha bulundu. İlk defa insansız bir hava aracı, havadan havaya füze ile hedefini tam isabetle vurdu. Etkisini gelecekte daha net bir şekilde göreceğimiz bu gelişme hava muharebelerinde oyunun kurallarını değiştirecek. Milli Teknoloji Hamlesinin ana taşıyıcısı olan başta Selçuk Bayraktar, Baykar, ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE olmak üzere emeği geçen herkesi canıgönülden tebrik ediyorum."

Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel
