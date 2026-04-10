Haberler

Türk Polis Teşkilatın 181 yaşında

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan ve emniyet mensupları, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 181. yıl dönümü dolayısıyla Vali Yunus Sezer'i ziyaret etti.

Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan ve emniyet mensupları, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 181. yıl dönümü dolayısıyla Vali Yunus Sezer'i ziyaret etti.

Valilikte gerçekleştirilen ziyarette Ayhan, Vali Sezer'e Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Sezer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emniyet teşkilatının vatandaşların huzur ve güvenliği için fedakarca görev yaptığını belirtti.

Türk Polis Teşkilatının 181 yıllık köklü geçmişe sahip olduğunu ifade eden Sezer, tüm emniyet mensuplarının Polis Haftası'nı kutladı.

Kaynak: AA / Lokman Polat
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

