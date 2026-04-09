Ankara'da 'Tarihi Polis Kıyafetleri Sergisi' düzenlendi

Ankara'da düzenlenen 'Tarihi Polis Kıyafetleri Sergisi' ile Türk Polis Teşkilatı'nın geçmişten günümüze kadar kullandığı kıyafetler ve ekipmanlar sergilendi. Sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

ANKARA'da Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 181'inci yılı etkinlikleri kapsamında 'Tarihi Polis Kıyafetleri Sergisi' düzenlendi.

Kızılay'daki Metro Sanat Galerisi'nde düzenlenen 'Tarihi Polis Kıyafetleri Sergisi'nde, Türk Polis Teşkilatı'nın Selçuklu Dönemi'nden günümüze kadar kullandığı kıyafetler ve ekipmanlar sergilendi. Sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Teşkilatta çeşitli birimlerde, geçmişte kullanılan ekipmanlar da sergilendi. Sergideki stantlarda görevli polisler, sergiyi gezenlere kıyafetler ve ekipmanlar hakkında bilgi verdi. Sergide, 'Türkiye Cumhuriyeti Polis Yemini' ile birlikte polis teşkilatının geçmişten günümüze kadar çekilmiş fotoğrafları da yer aldı.

Haber-Kamera: Nisa MİĞAL-Ali Oğulcan ARSLAN/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
