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Piyanist Emre Elivar, Tübingen Öğrenci Filarmoni Orkestrası ile sahne aldı

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Almanya'nın Tübingen kentinde sahne alan Tübingen Öğrenci Filarmoni Orkestrası konserinde Türk piyanist Emre Elivar, Johannes Brahms'ın iki piyano konçertosunu aynı programda seslendirerek büyük beğeni topladı.

Almanya'nın Tübingen kentinde sahne alan Tübingen Öğrenci Filarmoni Orkestrası'nın konserinde Türk piyanist Emre Elivar'ın performansı müzikseverlerin beğenisini kazandı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarında öğretim üyesi olan Emre Elivar, Johannes Brahms'ın iki piyano konçertosunu aynı programda dinleyiciyle buluşturdu.

Elivar, dinleyicilerden büyük beğeni topladığı konser sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Johannes Brahms'ın iki piyano konçertosunun aynı konser programında icra edilmesi gerçekten çok özel bir deneyimdi. Benim için İkinci Piyano Konçertosu, hem teknik hem de müzikal açıdan büyük bir derinlik taşıyan eserlerden biri." dedi.

Böylesine nitelikli bir orkestrayla ve aynı programı diğer piyanist Tai-Wei Huang ile paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Elivar, "Konser boyunca dinleyicinin esere gösterdiği ilgi ve verdiği enerji bizi de çok motive etti. Brahms'ın müziğinin yıllar geçse de insanlara aynı yoğun duyguları yaşatabilmesi her seferinde etkileyici. Bu güzel akşamın bir parçası olmaktan ve Almanya'daki müzikseverlerle buluşmaktan büyük memnuniyet duydum." ifadelerini kullandı.

1967'de kurulan Tübingen Öğrenci Filarmoni Orkestrası, öğrencilerin sanatsal çalışmalarıyla profesyonel düzeyde konserler gerçekleştiren önemli topluluklardan biri olarak gösteriliyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ
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