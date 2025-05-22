Türk Ocakları Genel Başkanı İYİ Parti Genel Başkanı'nı Ziyaret Etti

Türk Ocakları Genel Başkanı İYİ Parti Genel Başkanı'nı Ziyaret Etti
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Türk Ocakları Genel Başkanı Mehmet Öz, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret ederek, sıcak bir sohbet gerçekleştirdi. Dervişoğlu, ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

(ANKARA) - Türk Ocakları Genel Başkanı Mehmet Öz ve beraberindeki heyet, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti.

Dervişoğlu, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genel Merkezimizde, Türk Ocakları Genel Başkanı Sayın Mehmet Öz ve beraberindeki değerli heyeti misafir etmekten memnuniyet duydum. Nazik ziyaretleri ve güzel sohbetleri için kendilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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