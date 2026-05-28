Kızılay Vekaletle Kurban Kesim Kampanyası Başladı

Türk Kızılay, gelenekselleşen kampanyası kapsamında yurt içinde ve üç kıtada vekaletle kurban kesim işlemlerini başlattı.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Kızılayın "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla yürüttüğü vekaletle kurban kesim kampanyası, bu yıl da hayırseverlerden yoğun ilgi gördü.

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devlet büyükleri ve iş dünyasından temsilcilerin de destek verdiği kampanya kapsamında hayırseverler, Kızılaya kurban vekaletlerini emanet etti. Yurt içinde ve dışında bayramın ilk günü kesim işlemlerini başlatan Kızılay, vekaletle kesilen kurbanlarla milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor.

Yurt içinde modern kombinalarda hijyen kurallarına ve İslami şartlara uygun şekilde kesimi yapılan kurbanlar, Kızılayın 20 yıldır başarıyla uyguladığı kurban modeli sayesinde kavurma konservesine dönüştürülerek yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Kızılay, insani krizin sürdüğü Gazze için de uzun ömürlü konserve modelini uyguluyor. Filistin/Gazze için bağışlanan kurbanlar, yurt içinde kesilerek konserve haline getirildikten sonra bölgeye gönderiliyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze için bağışladığı kurbanın kesimi de Konya'daki kombinada bayram namazının hemen ardından dualarla gerçekleştirildi.

Yurt dışında taze et olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor

Kızılay ekipleri, yurt dışında da vekaletle kesimi gerçekleştirilen kurbanları taze et olarak doğrudan ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.

Bu kapsamda Afrika'da Benin, Burkina Faso, Burundi, Çad, Fildişi Sahilleri, Gine, Kamerun, Kenya, Malawi, Mozambik, Nijer, Nijerya, Senegal, Somali, Sudan, Tanzanya, Togo ve Uganda; Asya'da Afganistan, Bangladeş, Kırgızistan ve Pakistan; Balkanlar'da Bosna-Hersek, Bulgaristan, Kosova ve Kuzey Makedonya; Orta Doğu'da Irak, Suriye ve Yemen'de kesimlerden elde edilen kurban paylarını ihtiyaç sahiplerine dağıtmayı sürdürüyor.

Din görevlileri, veteriner hekimler ve noterler eşliğinde gerçekleştirilen vekaletle kurban kesimleri, Kurban Bayramı'nın üç günü boyunca devam ediyor.

Kurban ibadetini Türk Kızılay aracılığıyla yerine getiren vekalet sahiplerine kesimi yapılan kurbanlarla ilgili anlık bilgilendirme yapılıyor.