Haberler

Türk Kızılay Vezirköprü Şubesi'nden Kan Bağışı Kampanyası

Türk Kızılay Vezirköprü Şubesi'nden Kan Bağışı Kampanyası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mehmet Paşa İlkokulunda düzenlenen kan bağışı kampanyasında 99 ünite kan toplandı. Etkinliğe öğretmenler ve veliler katılarak destek verdi.

Türk Kızılay Vezirköprü Şubesi tarafından Mehmet Paşa İlkokulunda kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Gün boyunca süren kampanyada 99 ünite kan toplandı. Öğretmenlerin yanı sıra okula gelen veliler de bağış yaparak kampanyaya destek verdi.

Türk Kızılay Vezirköprü Şube Başkanı Bekir Kurtoğlu, etkinliğe yoğun katılımın kendilerini memnun ettiğini belirterek, "Mehmet Paşa İlkokulunda düzenlediğimiz kampanyaya ilgi büyük oldu. Kan bağışı yapan herkese teşekkür ederiz. Unutmayalım, bağışladığınız her bir ünite kan bir canı kurtarabilir." dedi.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel
Beyaz Saray yakınlarında ulusal muhafız askerlerine silahlı saldırı

Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı! Yaralı askerler var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayseri’de sokak ortasında tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti

Genç kadın, sevgilisi tarafından vahşice katledildi
Nostradamus'un her biri tüyler ürperten 2026 kehanetleri ortaya çıktı

Nostradamus'un her biri tüyler ürperten 2026 kehanetleri ortaya çıktı
Genç öğretmenin atandığı ili öğrenince verdiği tepkiye bakın

Genç öğretmenin atandığı ili öğrenince verdiği tepkiye bakın
5 gollü nefes kesen maç! Kopenhag Devler Ligi'nde ilk kez kazandı

İşte Şampiyonlar Ligi bu! 5 gollü nefes kesen heyecan
Kayseri’de sokak ortasında tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti

Genç kadın, sevgilisi tarafından vahşice katledildi
Öğretmen ve velileri kovan kafe sahibinden skandal sözler

Öğretmen ve velileri kovdu, pişkinliği pes dedirtti
Adeta can pazarı! Alacağını tahsil edemeyince binayı ateşe verdi

Parasını alamayan işçinin intikamı fena oldu
Yapay zekâ ile oluşturulan şarkıcı, müzik listelerinde zirveye oturdu

Gerçek değil ama zirvede: Yapay zekâ şarkıcı sektörü karıştırdı
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmada 4 tahliye

Böcek ailesini hayattan koparan faciada mahkemeden yeni karar
IBAN ile para transferinde yeni dönem: Bunu yapmayanın işlemi kabul edilmeyecek

IBAN ile transferde yeni dönem: Bunu yapmayan para gönderemeyecek
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor
Sinan Engin'den derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederlerse bayraklar yarıya iner

Derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederse bayraklar yarıya iner
Kripto çöküşü Trump ailesini vurdu: Servetlerinden 1 milyar dolar silindi

Trump'ı yıkan haber! Tam 1 milyar dolar kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.