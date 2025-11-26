Türk Kızılay Vezirköprü Şubesi'nden Kan Bağışı Kampanyası

Türk Kızılay Vezirköprü Şubesi tarafından Mehmet Paşa İlkokulunda kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Gün boyunca süren kampanyada 99 ünite kan toplandı. Öğretmenlerin yanı sıra okula gelen veliler de bağış yaparak kampanyaya destek verdi.

Türk Kızılay Vezirköprü Şube Başkanı Bekir Kurtoğlu, etkinliğe yoğun katılımın kendilerini memnun ettiğini belirterek, "Mehmet Paşa İlkokulunda düzenlediğimiz kampanyaya ilgi büyük oldu. Kan bağışı yapan herkese teşekkür ederiz. Unutmayalım, bağışladığınız her bir ünite kan bir canı kurtarabilir." dedi.