Türk Kızılay Sudan'da İhtiyaç Sahiplerine 1000 Battaniye Dağıttı
Türk Kızılay, Sudan'da serin hava nedeniyle yerinden edilmiş ailelere 1000 battaniye dağıttı. Sudan Kızılay ile işbirliği içinde gerçekleştirilen yardım çalışmalarının, bölgedeki ihtiyaçların artması nedeniyle devam edeceği ifade edildi.
Türk Kızılay Sudan Ekip Başkanı Faruk Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sudan'ın doğusundaki Port Sudan'da yerinden edilmiş kişilerin kaldığı kamplarda yardımda bulunduklarını ifade etti.
Başkent Hartum ve Faşir'den yerinden edilmiş ailelere 1000 battaniye dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirten Aksoy, havanın serinlemesiyle bu alanda ihtiyacın arttığına dikkati çekti.
Yardımların Sudan Kızılay işbirliğinde yürütüldüğü bilgisini paylaşan Aksoy, bundan sonraki süreçte Türk Kızılayın bölgede faaliyetlerini artıracağını vurguladı.