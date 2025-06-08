Türk Kızılay, Pakistan'da 300 Aileye Kurban Etleri Ulaştırdı

Türk Kızılay, Pakistan'da 300 Aileye Kurban Etleri Ulaştırdı
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Türk Kızılay, 2025 yılı kurban organizasyonu çerçevesinde Pakistan'ın İslamabad kentinde 300 aileye kurban eti dağıttı. Dağıtım, Türk Kızılay ve Pakistan Kızılay işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Türk Kızılay, 2025 yılı kurban organizasyonu kapsamında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da 300 aileye kurban eti ulaştırdı.

Türk Kızılay Pakistan Ülke Temsilcisi Erkan Avcı, yaptığı açıklamada, 2025 yılı kurban organizasyonu çerçevesinde, vekaletini Türk Kızılaya veren Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid adına 2 hisse kurbanın İslamabad'da kesildiğini belirtti.

Avcı, dağıtımın Türk Kızılay ile Pakistan Kızılay işbirliğinde gerçekleştirildiğini ve etlerin toplamda ihtiyaç sahibi 300 aileye ulaştırıldığını kaydetti.

Kurban organizasyonu kapsamında gerçekleştirilen dağıtımın, iki ülke halkları arasındaki kardeşlik bağlarını pekiştirdiği vurgulandı.

Kaynak: AA / Muhammed Semih Uğurlu - Güncel
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