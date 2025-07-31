Türk Kızılay Havza'da Kan Bağışı Çalışması Düzenledi

Türk Kızılay Havza'da Kan Bağışı Çalışması Düzenledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Kızılay, 'Güvenli Kan Temini Projesi' çerçevesinde Havza'da iki gün boyunca kan bağışı etkinliği düzenledi. Bu süreçte 25 ünite kan ve 2 kök hücre bağışı alındı.

Türk Kızılay tarafından kan ve kan bileşenleri ihtiyacını karşılamak amacıyla başlattığı "Güvenli Kan Temini Projesi" kapsamında Havza'da kan bağışı çalışması yapıldı.

Mehmetçik Meydanı'nda iki gün boyunca saat 10.00-19.00 arasında konuşlandırılan kan bağış otobüsünde gönüllü kan bağışçılarından kan alındı.

Yapılan çalışma sonucunda 25 ünite kan, 2 kişiden de kök hücre bağışı alındı.

Türk Kızılay Havza İlçe Temsilcisi Ömer Faruk Çörekçioğlu, kan bağışında bulunanlara teşekkür ederek, herkesi kan vermeye davet etti.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
Kuruluş Osman'da yeni dönem! Orhan Bey'i canlandıracak isim belli oldu

Kuruluş Osman'da yeni dönem! Orhan Bey'i canlandıracak isim belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karşılamaya damga vuran an! Osimhen görür görmez arabasından inip yanlarına gitti

Osimhen görür görmez arabasından inip yanlarına gitti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.