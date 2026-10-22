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Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, Çubuk'taki kan plazma tesisini ziyaret etti

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Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, Çubuk'taki kan plazma tesisini ziyaret etti
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Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Sukjong Boo ve Protürk Genel Müdürü Mustafa Günhan Nasuhbeyoğlu, Çubuk'taki kan plazma tesisini ziyaret etti. Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da ziyarette yer aldı ve memnuniyetini belirtti.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Sukjong Boo ve Protürk Genel Müdürü Mustafa Günhan Nasuhbeyoğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesinde kurulan Türk Kızılay Kan Plazma Tesisi'ni ziyaret etti.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın da katıldığı ziyarette, Melikşah Mahallesi'nde bulunan tesisin çalışmaları ve kan plazması alanında yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alındı.

Heyet, tesisin Türkiye'nin sağlık altyapısına sağlayacağı katkılar ve yürütülen çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Ziyarete ilişkin açıklamada bulunan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, böylesine önemli bir yatırımın ilçelerinde bulunmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Demirbaş, "Ülkemizin sağlık altyapısına güç katacak bu önemli yatırımın Çubuk'umuzda yer almasından büyük mutluluk duyuyoruz. İnsan hayatına değer katan, ilçemizin gelişimine ve ülkemizin geleceğine katkı sağlayan her çalışmanın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Demirbaş, tesisin Çubuk'a ve Türkiye'ye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA
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