Haberler

Türk Kızılay'dan öğrencilere kış yardımı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Kızılay, Vezirköprü ilçesindeki Kabalı İlk ve Ortaokulu'nda 88 öğrenciye kışlık kıyafet yardımında bulundu. Dağıtılan paketlerde öğrencilerin ihtiyaç duyduğu giysi ve ayakkabılar yer aldı. Etkinliğe eğitim camiasından pek çok isim katıldı.

Türk Kızılay, Vezirköprü ilçesinde öğrenim gören öğrencilere yönelik kışlık giysi yardımında bulundu.

Türk Kızılay Vezirköprü Şube Başkanlığı tarafından Kabalı İlk ve Ortaokulunda düzenlenen programda, okulda eğitim gören 88 öğrenciye kışlık kıyafet hediye edildi. Dağıtılan yardım paketlerinde, öğrencilerin kış mevsiminde ihtiyaç duyacağı giysi ve ayakkabılar yer aldı.

Programa, Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Burak Akça, Türk Kızılay Vezirköprü Şube Başkanı Bekir Kurtoğlu ile Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Etkinlikte konuşan Türk Kızılay Vezirköprü Şube Başkanı Bekir Kurtoğlu, "Bugün Kabalı'da eğitim gören öğrencilerimizin tamamına kışlık hediyelerini takdim ettik. Hediyelerin içinde bir öğrencinin baştan aşağı giyinmesini sağlayacak tüm giysi ve ayakkabılar bulunuyor. Çocuklarımızın mutluluğu bizleri de mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel
İstanbul'da kar yeniden başlayacak! Peş peşe uyarı geldi, saati de belli

Kar yeniden başlayacak! Saat verildi, resmen donacağız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Olay kaleci Emiliano Martinez 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı

Olay kaleci 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı
500 yıllık gelenek! Kasımda başlıyor, kuyular dolunca herkesin işine yarıyor

500 yıllık gelenek! Kuyular dolunca herkesin işine yarıyor
MSB'den SDG mesajı: Suriye insiyatif alırsa Türkiye destek olacaktır

SDG'ye verilen süre doldu! MSB'den dikkat çeken harekat mesajı
Dua Lipa, gittiği maça damga vurdu

Dün geceye damga vuran görüntü! Herkes şoke oldu
Olay kaleci Emiliano Martinez 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı

Olay kaleci 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı
Hesabı eleştiren müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta'ya bakanlıktan inceleme

Müşterisi ile dalga geçen şefe bakanlıktan inceleme
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var