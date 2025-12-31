Türk Kızılay'dan öğrencilere kış yardımı

Türk Kızılay, Vezirköprü ilçesinde öğrenim gören öğrencilere yönelik kışlık giysi yardımında bulundu.

Türk Kızılay Vezirköprü Şube Başkanlığı tarafından Kabalı İlk ve Ortaokulunda düzenlenen programda, okulda eğitim gören 88 öğrenciye kışlık kıyafet hediye edildi. Dağıtılan yardım paketlerinde, öğrencilerin kış mevsiminde ihtiyaç duyacağı giysi ve ayakkabılar yer aldı.

Programa, Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Burak Akça, Türk Kızılay Vezirköprü Şube Başkanı Bekir Kurtoğlu ile Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Etkinlikte konuşan Türk Kızılay Vezirköprü Şube Başkanı Bekir Kurtoğlu, "Bugün Kabalı'da eğitim gören öğrencilerimizin tamamına kışlık hediyelerini takdim ettik. Hediyelerin içinde bir öğrencinin baştan aşağı giyinmesini sağlayacak tüm giysi ve ayakkabılar bulunuyor. Çocuklarımızın mutluluğu bizleri de mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.