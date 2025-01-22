Türk Kızılay Baskil Şubesi Okul Kütüphanesine Kitap Desteği Sağladı

Türk Kızılay Baskil Şubesi, okul kütüphanesine kitap desteğinde bulundu.

Türk Kızılay Baskil Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Türk Kızılay Elazığ Şubesi tarafından okul kütüphanelerine destek için başlatılan proje kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Genç Kızılay Baskil gönüllülerince Baskil Anadolu İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi Kütüphanesinde temizlik yapıldı.

Kütüphanede yapılan düzenlemenin ardından yeni kitapların dizimi yapıldı.