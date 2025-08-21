Türk Kızılay Anamur Şube Başkanı'ndan Bozyazı Kaymakamı'na Ziyaret

Türk Kızılay Anamur Şube Başkanı Sakine Kuz, Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette, Kızılay'ın ilçedeki faaliyetleri, gönüllülük çalışmaları ve sosyal sorumluluk projeleri hakkında bilgi verildi.

Türk Kızılay Anamur Şube Başkanı Sakine Kuz, Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu'na ziyarette bulundu.

Kuz, beraberindeki heyetle ziyaret ettiği Topsakaloğlu'na, Türk Kızılayın ilçedeki faaliyetleri, gönüllülük çalışmaları ve sosyal sorumluluk projelerini anlattı.

Kaymakam Topsakaloğlu, ziyaretten dolayı heyete teşekkür etti.

