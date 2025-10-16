Türk Kızılay, Alaşehir Devlet Hastanesi'nde Hastalara Yardımda Bulundu
Türk Kızılay, Alaşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi gören ihtiyaç sahibi hastalara sosyal market aracılığıyla gıda ve giysi yardımı sağladı. Hastane yöneticileri, bu yardımların önemine vurgu yaptı.
Türk Kızılay Alaşehir Şube Başkanı Nedim Yamak, hastanede tedavi gören ihtiyaç sahibi hastalara dağıtılmak üzere tüm yaş gruplarını kapsayan yardımlarda bulunduklarını ifade etti.
Alaşehir Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Nazan Karaman ise 3 yıl önce kurulan sosyal market aracılığıyla ihtiyaç sahibi hastaların gereksinimlerini karşılamaya çalıştıklarını ifade etti.
Alaşehir Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Kadir Çağatay Biçer de çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.
Kaynak: AA / Özden Doğan - Güncel