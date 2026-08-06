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TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: 'Alın terinizin karşılığını alana kadar yanınızdayız'

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: 'Alın terinizin karşılığını alana kadar yanınızdayız'
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TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, ücretlerini alamadıkları ve hak kayıpları yaşadıkları gerekçesiyle mücadele eden Doruk Madencilik işçilerini genel merkezde kabul etti. Atalay, işçilere 'Alın terinizin ve emeğinizin karşılığını alana kadar sonuna kadar yanınızdayız' dedi. Görüşmede sendika yetkilileri de hazır bulundu.

(ANKARA) - TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, ücretlerini alamadıkları ve hak kayıpları yaşadıkları gerekçesiyle mücadelelerini sürdüren Doruk Madencilik işçileriyle bir araya geldi. Atalay, "Alın terinizin ve emeğinizin karşılığını alana kadar sonuna kadar yanınızdayız" dedi.

Doruk Madencilik işçileri, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay tarafından konfederasyonun genel merkezinde kabul edildi. Görüşmeye TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları Nazmi Irgat ve İrfan Kabaloğlu da katıldı.

Türkiye Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, sürecin başından bu yana işçilerin yalnız bırakılmadığını belirterek, taleplerin yetkililere iletilmesi ve verilen destek dolayısıyla Atalay'a teşekkür etti.

İşçilerin yaşadığı sorunları dinleyen Atalay, mağduriyetin kabul edilemez olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Sizlerin yaşadığı bu mağduriyet kabul edilemez. Alın terinizin ve emeğinizin karşılığını alana kadar TÜRK-İŞ olarak sonuna kadar yanınızdayız. Haklı mücadelenizde üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
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