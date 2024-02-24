TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak'ın Vefatı
TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak, yakalandığı hastalık sonucu hayatını kaybetti. Türk Metal Sendikası önünde düzenlenecek törenin ardından Kavlak, Kırıkkale'de defnedilecek.
TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak, yakalandığı hastalık sonucu hayatını kaybetti.
TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası'nın Onursal Genel Başkanı Pevrul Kavlak için yarın saat 12.00'de Türk Metal Sendikası önünde tören yapılacak. Kavlak'ın cenazesi törenin ardından ikindi vakti Kırıkkale Kavlak Camiinde kılınacak cenaze namazından sonra aile mezarlığında defnedilecek.