TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'dan Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistlerin serbest bırakılması çağrısı

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, İsrail'in saldırdığı Küresel Sumud Filosu'ndaki HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Fatma Zengin'in de aralarında bulunduğu tüm gönüllülerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Atalay, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'de kana doymayan ve tüm Ortadoğu'da ABD desteğiyle katliamlarına devam eden İsrail'in bir kez daha uluslararası sularda Gazze'ye insani yardım götürmek amacıyla seyreden Küresel Sumud Filosu'na saldırdığını hatırlattı.

İsrail'in hukuksuz bir şekilde dün ve bugün alıkoyduğu teknelerde, Türkiye de dahil olmak üzere yaklaşık 70 ülkeden yüzlerce kişinin yer aldığını belirten Atalay, gönüllüler arasında HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ve HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Fatma Zengin'in de bulunduğunu anımsattı.

İnsani yardım ve vicdan taşıyan teknelere, uluslararası hukuka ve insan haklarına aykırı bir şekilde uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırıyı lanetleyen Atalay, Mahmut Arslan, Fatma Zengin ve Türk vatandaşlarının güvenliğiyle ilgili gelişmeleri büyük bir endişeyle takip ettiklerini bildirdi.

Dünyanın her yerinde haksızlığın karşısında ve mazlumların yanında olmayı görev sayan sendikal hareketin dayanışma iradesinin şiddetle susturulamayacağını vurgulayan Atalay, şunları kaydetti:

"Her şeyden önce Mahmut Arslan'ın, Fatma Zengin'in ve filoda yer alan tüm gönüllülerin güvenli bir şekilde serbest bırakılmaları sağlanmalıdır. Birleşmiş Milletler de dahil olmak üzere uluslararası toplum, üyesi bulunduğumuz 169 ülkeden 191 milyon işçiyi temsil eden Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu-ITUC ve 42 Avrupa ülkesinden 45 milyon işçiyi temsil eden Avrupa Sendikalar Konfederasyonu-ETUC başta olmak üzere uluslararası sendikalar öncü olmalı, inisiyatif almalı ve vicdanı olan herkes İsrail'in sınırları aşan şiddet ve hukuksuzluğuna karşı harekete geçmelidir."

Atalay, insanların yaşam haklarını ve insani yardımları hedef alan, sendikacıları, sivilleri düşman gibi görerek gözaltına alan hiçbir müdahalenin kabul edilemeyeceğini ifade etti.