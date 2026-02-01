Haberler

MSB'den 9 bin feetten paraşüt atlayışı paylaşımı

MSB'den 9 bin feetten paraşüt atlayışı paylaşımı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, 3'üncü Ana Jet Üs tarafından 9 bin feet irtifadan başarılı bir paraşüt atlayışı gerçekleştirildi. Videolar sosyal medyada paylaşıldı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 3'üncü Ana Jet Üs 137'nci Arama Kurtarma İhtisaslı Personel Filo Komutanlığı tarafından 9 bin feet irtifadan gerçekleştirilen paraşüt atlayışının görüntülerini paylaştı.

MSB'nin sanal medya hesabından paylaşılan görüntülerle beraber, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 3'üncü Ana Jet Üs 137'nci Arama Kurtarma İhtisaslı Personel Filo Komutanlığımız tarafından A400M ulaştırma uçağından 9 bin feet irtifadan ve 240 kilometre/saat hızında paraşüt atlayışı başarılı şekilde gerçekleştirildi. Farklı uçak tiplerinde pilot, teknisyen, atlatıcı öğretmen ve paraşütçüler arasındaki uyum çalışıldı. F-16'ların keskin rotası ve A400M'in güven veren gölgesi arasında, paraşütçülerin rüzgarla dansı; Türk Hava Kuvvetlerinin kusursuz senfonisi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Antalya'dan sonra Burdur'da da katliam gibi kaza! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı

Katliam gibi bir kaza daha! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi

Şarkıları kaldırılmıştı, şimdi de milyonluk aracına el kondu
Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı

Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı
ABD bugün İran'a saldıracak mı? Trump'tan son dakika açıklaması geldi

İran'ı bugün mü vuracak? Trump'tan son dakika açıklaması geldi
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin

"Fabrikalarımız eleman bulamıyor, 20 bin kişi gelsin hemen işe alalım"
Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi

Şarkıları kaldırılmıştı, şimdi de milyonluk aracına el kondu
Merve Boluğur'un son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç

Son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç
Fenerbahçe değil! Ademola Lookman'ın yeni takımı belli oldu

Lookman'ın yeni takımı belli oldu