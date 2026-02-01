MSB'den 9 bin feetten paraşüt atlayışı paylaşımı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 3'üncü Ana Jet Üs 137'nci Arama Kurtarma İhtisaslı Personel Filo Komutanlığı tarafından 9 bin feet irtifadan gerçekleştirilen paraşüt atlayışının görüntülerini paylaştı.

MSB'nin sanal medya hesabından paylaşılan görüntülerle beraber, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 3'üncü Ana Jet Üs 137'nci Arama Kurtarma İhtisaslı Personel Filo Komutanlığımız tarafından A400M ulaştırma uçağından 9 bin feet irtifadan ve 240 kilometre/saat hızında paraşüt atlayışı başarılı şekilde gerçekleştirildi. Farklı uçak tiplerinde pilot, teknisyen, atlatıcı öğretmen ve paraşütçüler arasındaki uyum çalışıldı. F-16'ların keskin rotası ve A400M'in güven veren gölgesi arasında, paraşütçülerin rüzgarla dansı; Türk Hava Kuvvetlerinin kusursuz senfonisi" denildi.