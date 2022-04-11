Türk firmaları Şili Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda boy gösterdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türk firmaları Şili Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda boy gösterdi

AA - Lucas Aguayo Araos - Güncel
 - Güncelleme:

Latin Amerika ülkesi Şili'nin başkenti Santiago'da Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı (FIDAE) düzenlendi.

Latin Amerika ülkesi Şili'nin başkenti Santiago'da Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı (FIDAE) düzenlendi. Fuarı ziyaret eden Şili Devlet Başkanı Gabriel Boriç, AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin yüz akı savunma sanayi firmaları da fuara katılarak ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Türk firmaları Şili Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda boy gösterdi

Türk firmaları Şili Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda boy gösterdi

Türk firmaları Şili Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda boy gösterdi

AA / Lucas Aguayo Araos - Güncel

Havacılık, Santiago, Uzay, Şili, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title