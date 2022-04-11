Türk firmaları Şili Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda boy gösterdi

Latin Amerika ülkesi Şili'nin başkenti Santiago'da Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı (FIDAE) düzenlendi. Fuarı ziyaret eden Şili Devlet Başkanı Gabriel Boriç, AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin yüz akı savunma sanayi firmaları da fuara katılarak ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sundu.