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Türk Eğitim Vakfı, Sanatçı Ferdi Özbeğen'i Beyaz Piyanosu ve Piyanist Şarkısı ile Anıyor

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Türk Eğitim Vakfı (TEV), Ferdi Özbeğen'in 11. ölüm yıl dönümünde kendisiyle özdeşleşen beyaz piyanosunun başındaki görüntüleriyle video yayınladı. TEV, vefatından önce tüm malvarlığını ve ünlü beyaz piyanosunu eğitime destek için bağışlayan Ferdi Özbeğen'in, 'Piyanist' parçasını seslendirdiği video ile anıyor. TEV, Özbeğen'in hatırasını yaşatmaya devam ederken, eğitime erişme imkanı olmayan öğrencilere yönelik destek çağrısı yapmayı sürdürüyor.

Türk Eğitim Vakfı (TEV), Ferdi Özbeğen'i 11. ölüm yıl dönümünde kendisiyle özdeşleşen beyaz piyanosunun başındaki görüntüleriyle video yayınladı. TEV, vefatından önce tüm malvarlığını ve ünlü beyaz piyanosunu eğitime destek için bağışlayan Ferdi Özbeğen'in, "Piyanist" parçasını seslendirdiği video ile anıyor.

TEV, Türkiye'de taverna müziğinin öncüsü olan, sanatçı Ferdi Özbeğen'i vefatının 11. yılında hafızalara kazınan Piyanist parçası ile anıyor. Tüm malvarlığını TEV'e bağışlayan Ferdi Özbeğen'in hatırasını yaşatmaya devam eden TEV; eğitime erişme imkanı olmayan öğrencilere yönelik destek çağrısı yapmayı sürdürüyor. TEV, "Neden piyano ve piyanist" sorusuna verdiği yanıtla Özbeğen'in hatırasına sahip çıkarken, daha çok gencin eğitim hayatına dokunmayı da hedefliyor.

"BAĞIŞÇIMIZ ÖZBEĞEN'İN ANISINA YAPILAN BAĞIŞLARLA DAHA FAZLA GENCİN HAYATINA DOKUNMAYI HEDEFLİYORUZ"

Sanatçı Ferdi Özbeğen'in, vefatından önce tüm malvarlığını ve ünlü beyaz piyanosunu Türk Eğitim Vakfı'na bağışladığını hatırlatan TEV Genel Müdürü Banu Taşkın, "Değerli bağışçımız Ferdi Özbeğen sanat dünyasındaki saygın kişiliği ve çok kıymetli eserleri ile hafızalarımızdan hiç silinmeyecek bir isim. Hepimizin severek dinlediği eserleri ile kalplerimizde yer eden Özbeğen, aynı zamanda Vakfımıza yaptığı bağışla bugüne kadar yüzlerce öğrencinin hayatına dokundu. Beyaz piyanosu ise Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi (TEVİTÖL) TEV Nevin-Mehmet Bilginer Kültür ve Sanat Merkezi'nde müzikle ilgilenen birçok gence ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Vefatının 11. yıldönümünde biz de Ferdi Özbeğen'i piyanosun başındaki görüntüleri ve kendisiyle özdeşleşen Piyanist parçası ile anmak istedik. Destekleri ile öğrencilerimize ışık olan kıymetli bağışçımız Özbeğen'in ansına yapılan bağışlarla daha fazla gencin hayatına dokunmayı hedefliyoruz" dedi.

TEV HAKKINDA

TEV, 4 Mayıs 1967 tarihinde merhum Vehbi Koç'un önderliğinde eğitime gönül vermiş 205 Türk aydını tarafından kuruldu. Başarılı ve maddi olanakları sınırlı olan öğrencilere burs desteği vererek Türkiye'ye ve insanlığa katkı sağlayacak öncü gençleri ve onların yetişecekleri eğitim sistemini destekleyen TEV, kuruluşundan günümüze yaklaşık 280 bini aşkın yurt içi ve 2 binden fazla yurt dışı bursu sağladı. Eğitime katkılarını 32 adet eğitim tesisi yaptırarak destekleyen Türk Eğitim Vakfı ayrıca Türkiye'de üstün başarılı ve yüksek potansiyelli öğrencilere ihtiyaç duydukları eğitimi lise düzeyinde sağlamak amacıyla kurulan İnanç Lisesi'ni 2001 yılında devraldı ve okul Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi (TEVİTÖL) adıyla eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. İzmir'de, Trabzon'da ve Ankara'da kız öğrenci yurdu açarak Türk Eğitim Vakfı Öğrenci Yurtları İktisadi İşletmesi bünyesinde faaliyet alanını genişletti.

Kaynak: ANKA / Güncel

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