Türk Dil Kurumu çocuk yayınlarını tanıtacak

Çocuk Yayınları Tanıtım Toplantısı, 8 Mayıs'ta Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek

Türk Dil Kurumu (TDK), Türkçeyi güçlü bir kültürel miras olarak gelecek nesillere aktarmak amacıyla hazırladığı çocuk edebiyatı alanındaki yayınlarını, 8 Mayıs'ta kamuoyuyla buluşturacak.

TDK'den yapılan açıklamaya göre, Kurum, dijitalleşmenin etkisiyle dilde yaşanan erozyona ve kültürel yabancılaşmaya karşı bilinçli bir set çekmeyi, çocukların erken yaşta Türkçenin zengin söz varlığıyla buluşmasını hedefliyor.

Bu kapsamda Türk Dil Kurumunca düzenlenen Çocuk Yayınları Tanıtım Toplantısı, 8 Mayıs'ta saat 10.00'da Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yerleşkesi'ndeki Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Toplantı programı, Türk Dil Kurumunca yayımlanan Tacettin Şimşek'in "Rengine Kavuşan Şehir" kitabında yer alan "Karbeyaz Okullu Oldu" adlı hikayenin çizgi film gösterimi ile başlayacak.

Bu gösterim aracılığıyla Kurumun çocuk yayıncılığına getirdiği yenilikçi ve dijital çağa uyumlu yaklaşım, kamuoyunun takdirine sunulacak.

Gösterimin ardından gerçekleştirilecek protokol konuşmaları bölümünde, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs katılımcılara hitap edecek.

Program, çocuk edebiyatında nitelikli, güvenilir ve pedagojik açıdan tutarlı yayıncılığın önemine dikkati çekmeyi amaçlıyor.

Türk Dil Kurumunca yayımlanan Tacettin Şimşek'in "Rengine Kavuşan Şehir", Ülkü Demiray'ın "Hayal Et Vadisi", Ayşegül Sözen Dağ'ın "Çocuk Olma Sırası" isimli eserler, yerli ve milli unsurları önceleyen, dil gelişimini destekleyen ve çocukların hayal dünyasını zenginleştiren içerikleriyle öne çıkıyor.

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu
